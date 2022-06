Kate Middleton, maman déjà nostalgique : sa confidence trop mignonne sur Louis, petit dernier turbulent

Le rôle de parents a beau être le plus merveilleux, il est en général un parcours semé d'embûches. Et c'est chez tout le monde pareil, n'en déplaise à la famille royale britannique. Lors du jubilé de platine de la reine Elizabeth II, tout le monde a pu constater que les enfants de Kate Middleton et du prince William leur donnaient du fil à retordre, le prince Louis tout particulièrement. A la différence que pour eux, ces petites scènes du quotidien, tout le monde les a vues ! Mais contre toute attente, le duc et la duchesse de Cambridge ont gagné des points grâce au comportement de leur fils, très turbulent pendant les festivités.

Grimaces, moue boudeuse, taquineries... Le prince Louis a volé la vedette de son arrière-grand-mère, à qui il a même osé adresser la parole en pleine cérémonie ! Un peu plus tard, assis au côté de sa maman, le frère de George et Charlotte s'amusait à lui tirer la langue et à lui placer la main sur la bouche pour qu'elle se taise. Là où des mères seraient sorties de leurs gonds face à cette insolence, Kate Middleton a gardé son calme, sortie publique oblige certes, mais parce qu'elle est bien placée pour comprendre que de telles cérémonies pour de jeunes enfants sont compliquées à suivre sans peine du début à la fin. Elle ne lui en a donc pas tenu rigueur comme elle l'a fait savoir lors d'une visite officielle ce mercredi 8 juin.

Kate Middleton a rendu visite à une banque alimentaire venant en aide aux jeunes mamans en manque de moyens. Vêtements, produits d'entretien et d'hygiène, l'association a touché le coeur de la duchesse de 40 ans. Les bébés sont en règle générale son talon d'Achille. Elle l'a prouvé une fois de plus en faisant sur place la connaissance d'un nourrisson de 3 mois. Impossible pour elle de ne pas évoquer Louis : "On oublie à quel point un bébé peut être petit. (...) Je continue de penser que Louis est mon bébé alors que c'est un vrai petit garçon maintenant", a-t-elle lancé d'après les propos rapportés par The Express.