Diaporama : Kate Middleton, maman déjà nostalgique : sa confidence trop mignonne sur Louis, petit dernier turbulent

Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge et le prince Louis - La famille royale regarde la grande parade qui clôture les festivités du jubilé de platine de la reine à Londres.

Le prince Louis de Cambridge et Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade de clôture de festivités du jubilé de la reine à Londres le 5 juin 2022.

La reine Elisabeth II, le prince William, duc de Cambridge, Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, et leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis - La famille royale d'Angleterre au balcon du palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

Le prince William, duc de Cambridge, Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, et leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis - La famille royale d'Angleterre au balcon du palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Londres, le 3 juin 2022.

Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge avec ses enfants le prince Louis, la princesse Charlotte et le prince George - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022.

Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge et le prince Louis de Cambridge - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, à la première du film "Top Gun: Maverick" au cinéma Odeon, Leicester Square à Londres, le 19 mai 2022.

Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis et la princesse Charlotte - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022.

La reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Louis et sa mère Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022.

Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince William, duc de Cambridge et leurs enfants, le prince Louis, le prince George et la princesse Charlotte - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022.