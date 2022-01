Kate Middleton, un 4e enfant très prochainement ? La drôle de réaction de William

Si l'on connaît l'avis tranché du prince William sur la question, Kate Middleton semble un peu moins arrêtée que son époux. Interrogée à plusieurs reprises sur le fait d'accueillir un quatrième enfant dans leur famille, la soeur de Pippa Middleton a toujours évoqué l'avis du père de George, Charlotte et Louis avant de faire part du sien : "Je ne pense pas que William serait d'accord".

Dans l'attente d'un potentiel quatrième heureux événement, Kate Middleton gère toujours son rôle de duchesse comme une (future) reine. Et avec style, s'il vous plaît ! Pour cette nouvelle sortie officielle, la Britannique qui a récemment fêté ses 40 ans avait une nouvelle fois misé pour une tenue chic et surtout accessible à tous : un long manteau Massimo Dutti, un pull col tortue et une jupe Iris & Ink et de grandes bottes en daim dans les tons camel. Sans surprise, Kate Middleton a fait craquer et a charmé toutes les personnes qui ont croisé sa route. Et qui sait, sûrement William...