Kate Middleton : Première sortie de l'année avec William, l'élégance au rendez-vous

Ce mercredi 19 janvier marque la fin des vacances pour Kate Middleton et le prince William. Le duc et la duchesse de Cambridge étaient attendus ce jour au Foundling museum, premier établissement britannique à but caritatif fondé en 1739. Il accueillait à l'époque des enfants dont les mères ne pouvaient plus s'occuper. Transformé en musée, le Foundling museum est toujours profondément engagé pour les jeunes. Plusieurs artistes mettent leur talent et leur disponibilité à contribution pour aider les enfants à développer leur créativité et égayer leur quotidien. Kate Middleton et le prince William ont rencontré plusieurs acteurs du Foundling Museum pour évoquer les projets à venir, la situation des enfants dans le besoin au Royaume-Uni et échanger sur les difficultés que certains peuvent rencontrer une fois lancés dans la vie.

Fidèle à elle-même, c'est plus élégante que jamais que Kate Middleton a fait son arrivée au bras du prince William. En pantalon et pull col roulé noirs, la duchesse de Cambridge a prouvé qu'à 40 ans (elle vient tout juste de les fêter), elle n'avait rien perdu de son style légendaire. Pour égayer son look, la belle-soeur de Meghan Markle a endossé un manteau bleu canard, subtilement raccordé avec ses escarpins bleu marine.

Chic et élégante jusqu'à la pointe de ses cheveux, Kate Middleton écoutait attentivement ses hôtes, avec la classe, la retenue et l'humour qui la caractérisent. Il faut dire qu'elle et William prennent à coeur la cause des enfants. Eux-mêmes parents de George, 8 ans, Charlotte, 6 ans et Louis, 3 ans, le duc et la duchesse prônent les valeurs de l'échange, du partage et de l'altruisme dans l'éducation qu'ils leur donnent. Après des fêtes de Noël en petit comité passées dans le clan Middleton, Kate et William ne pouvaient donc pas mieux commencer l'année qu'en se rendant disponibles pour un rendez-vous si important à leurs yeux. Allier l'utile à l'agréable quand on est membre de la Couronne britannique, c'est plutôt royal...