Kate Middleton fête ses 40 ans : ce cadeau raté de William, qu'elle lui rappelle des années après

La duchesse de Cambridge passe un cap ce week-end ! Kate Middleton célèbre en effet ses 40 ans, ce 9 janvier 2022. Si le palais de Kensington n'a fait aucune annonce sur les éventuelles festivités prévues, on imagine que l'épouse du prince William préfèrera souffler ses bougies dans l'intimité, en famille, probablement dans sa chère maison de campagne d'Anmer Hall (dans le Norfolk). Son royal mari devrait tout de même marquer cet anniversaire particulier avec un joli cadeau. Tant qu'il reste à distance des magasins Nature & Découvertes...

En 10 ans de mariage, et 18 ans de vie commune, le prince William a eu le temps d'apprendre à connaître les goûts de sa moitié. Mais il a tout de même quelques ratés à son actif, comme il l'avait lui-même raconté en juillet 2020, alors qu'il était l'invité du podcast de l'ex-footballeur Peter Crouch (diffusé sur BBC Radio Five Live). "J'ai acheté une paire de jumelles à ma femme une fois - elle ne m'a jamais laissé l'oublier", avait alors confié le père de George, Charlotte et Louis (8, 6 et 3 ans). "C'était au début de la phase de séduction qui était (...). Ça ne s'est pas bien passé. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je lui ai acheté une paire de jumelles, ça semblait être une bonne idée à l'époque."

Heureusement, le futur roi d'Angleterre s'est rattrapé, notamment en complétant la boîte à bijoux de son épouse. L'été dernier, à l'occasion de leurs 10 ans de mariage, les Cambridge ont posé pour deux nouveaux portraits pleins de tendresse à Kensington Palace. Des photos sur lesquelles Kate Middleton est apparue avec un nouveau précieux collier de la marque anglaise Asprey London, l'une de ses préférées. Peut-être un cadeau choisi avec soin par sa moitié... Avant ça, le prince William lui avait déjà offert pour leurs trois ans de mariage une montre Cartier, le modèle Ballon Bleu, qui s'accorde parfaitement avec la bague de fiançailles de Kate Middleton héritée de Diana.