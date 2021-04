Kate Middleton gâtée par William ? Elle dévoile un magnifique collier pour leurs 10 ans de mariage

A l'image de sa garde-robe qu'elle recycle inlassablement, quitte à porter la même paire de bottes pendant 17 ans, la duchesse de Cambridge n'est pas du genre à collectionner les bijoux. Pour ses sorties officielles aux quatre coins du Royaume-Uni, Kate Middleton porte généralement des accessoires moins coûteux, tels que ses colliers personnalisés avec les noms de ses trois enfants, ses boucles d'oreilles et bracelets bien souvent dénichés chez Catherine Zoraida ou Orelia London.

Pour les événements plus formels, la duchesse de Cambridge pioche alors dans son coffre à merveilles pour y ressortir sa parure en diamants blancs et jaunes, ses boucles d'oreilles en diamants et saphirs héritées de Diana, ses bijoux signés Kiki McDonough, ou même sa tiare préférée, la Lover's Knot, que Lady Diana affectionnait elle aussi.