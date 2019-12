Kate Middleton parée de diamants : tiare et collier XL sur robe de velours

Après le défilé de tiares de la famille royale suédoise, c'est au tour de la famille royale britannique de se mettre sur son trente-et-un. Le 11 décembre 2019, la reine a ouvert les portes du palais de Buckingham pour sa réception annuelle donnée en l'honneur des membres du corps diplomatique. L'occasion de voir Kate Middleton dans une nouvelle tenue de soirée réussie.

On ne change pas une équipe qui gagne : une fois encore, la duchesse de Cambridge a fait appel au savoir-faire de la maison Alexander McQueen pour l'habiller. C'est donc dans une longue robe bleue en velours, parfaitement dans le ton de cette réception hivernale, que l'épouse du prince William s'est illustrée mercredi soir. Sans surprise, la Britannique de 37 ans a ressorti sa tiare favorite pour compléter son look : la Lover's Knot, offerte par la reine à Lady Diana en cadeau de mariage. Kate Middleton était littéralement couverte de diamants puisqu'elle portait aussi une éclatante parure avec des boucles d'oreilles et le collier Nizam of Hyderabad, le tout prêté par la reine.

Pour accueillir les 1000 convives de mercredi soir, Elizabeth II a également pu compter sur le soutien de son fils le prince Charles et son épouse Camilla. Le sourire aux lèvres, la monarque de 93 ans est apparue en forme lors de ce rendez-vous annuel. Cette année, la reine a opté pour sa tiare Grand Duchess Vladimir en diamants et émeraudes. De leur côté, le prince Harry et Meghan Markle ont brillé par leur absence : le duc et la duchesse de Sussex continuent de profiter de leur pause prolongée loin des médias et de tout engagement royal.