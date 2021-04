Kate Middleton et William tendres et complices : nouvelles photos pour leurs 10 ans de mariage

Ce jeudi 29 avril est un jour de fête pour le prince William et Kate Middleton ! Le couple célèbre en effet ses 10 ans de mariage. Comme le font généralement les membres de la famille royale pour leurs anniversaires, le duc et la duchesse de Cambridge ont dévoilé de nouveaux portraits. Des clichés partagés avec un peu d'avance sur le compte Instagram du palais de Kensington.

Jeudi soir, les adeptes de la Couronne britannique ont ainsi pu découvrir deux nouvelles photos mettant en scène Kate Middleton et William. En extérieur, devant le palais de Kensington, le duc et la duchesse prennent la pose de façon décontractée. Tout sourire, les parents de George, Charlotte et Louis (7, 5 et 3 ans) affichent de rares gestes tendres, eux qui sont d'ordinaire si pudiques en public. Pour cette séance photo, la duchesse de Cambridge a - une fois encore - recyclé une de ses tenues préférées : sa robe bleue fleurie de la marque Ghost, qu'elle a déjà portée à plusieurs reprises.

"J'ai récemment visité Cambridge pour la première fois de ma vie. Ce même jour, par une coïncidence incroyable, était aussi celui où on m'a demandé de réaliser les photos du duc et de la duchesse de Cambridge pour leur 10e anniversaire de mariage, le photographe Chris Floyd a-t-il raconté sur son compte Instagram jeudi soir. C'était un plaisir de passer du temps avec eux au palais de Kensington, d'autant plus que la duchesse est une photographe plutôt passionnée. Joyeux anniversaire !" Effectivement, adepte de photographie, c'est généralement Kate Middleton qui réalise les portraits de ses proches pour les anniversaires, notamment ceux de ses trois enfants.