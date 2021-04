Diaporama Kate Middleton et William tendres et complices : nouvelles photos pour leurs 10 ans de mariage

Kate Middleton et William tendres et complices : nouvelles photos pour leurs 10 ans de mariage

Le prince William, duc de Cambridge et Kate Middleton, duchesse de Cambridge, visitent le centre RAF Air Cadets à Londres, quelques jours après les obsèques du Prince Philip.

Mariage de Kate Middleton et du prince William d'Angleterre à Londres.

Le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Le prince William et Kate Middleton annoncent leurs fiançailles à Clarence House, novembre 2010.

Mariage de Kate Middleton et du prince William d'Angleterre à Londres. Le 29 avril 2011

Mariage de Kate Middleton et du prince William d'Angleterre à Londres. Le 29 avril 2011

Mariage de Kate Middleton et du prince William d'Angleterre à Londres. Le 29 avril 2011

Mariage de Kate Middleton et du prince William d'Angleterre à Londres. Le 29 avril 2011

Mariage de Kate Middleton et du prince William d'Angleterre à Londres. Le 29 avril 2011

La pâtissière Fiona Cairns pose avec le gâteau de mariage du prince William et Kate Middleton au palais de Buckingham, le 29 avril 2011.

Mariage de Kate Middleton et du prince William d'Angleterre à Londres. Le 29 avril 2011

13 / 22

Michael Middleton, Carole Middleton, le prince Charles et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Philip, duc d'Edimbourg, Pippa Middleton et le prince Harry - Mariage de Kate Middleton et du prince William d'Angleterre à Londres. Le 29 avril 2011