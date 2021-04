Kate Middleton, experte du recyclage : elle ressort une paire de bottes vieille de 17 ans !

La garde-robe de la duchesse de Cambridge n'est certainement pas la plus remplie, ni même la plus onéreuse. Avant même son mariage avec le prince William, il y a maintenant 10 ans, Kate Middleton était plutôt du genre à porter ses pièces fétiches encore et encore. Même après 17 ans !

Pourquoi changer quand on a déjà ce qu'il faut ? Le 27 avril 2021, pour visiter une ferme dans le Nord de l'Angleterre, Kate Middleton a une fois encore ressorti sa paire de bottes Penelope Chilvers. Un modèle haut en cuir marron zippé, qui fait ses preuves aux pieds de la duchesse de Cambridge depuis maintenant 17 ans ! Le prix de vente de 475 livres sterling (soit environ 545 euros) a largement été rentabilisé... Il faut dire que ces bottes étaient parfaitement dans le ton de la visite effectuée mardi par le prince William et son épouse. En amont de leurs 10 ans de mariage, qu'ils fêteront le 20 avril, le duc et la duchesse sont allés prendre des nouvelles des organisations qui ont bénéficié des donations effectuées en guise de cadeaux de mariage et collectées au sein du Royal Wedding Charitable Fund. Lors de sa visite d'une ferme du comté de Durham, Kate Middleton est apparue particulièrement à son aise, elle qui préfère la vie à la campagne à l'agitation des villes. En plus de ses bottes Penelope Chilvers, la Britannique de 39 ans a recyclé un pull jacquard Troy London, une chemise de la marque française Sézane et une paire de boucles d'oreilles Orelia. C'est en revanche vêtue d'une nouvelle parka verte Seeland qu'elle s'est joyeusement baladée avec des moutons rebelles, tout en recevant un cours de conduite de tracteur.

Kate Middleton et sa paire de bottes Penelope Chilvers lors d'un festival à Gatcombe Park, en 2005.

La mère de George, Charlotte et Louis (7, 5 et 3 ans) s'est affichée avec sa paire de bottes pour la première fois en 2004, lors d'un événement organisé au palais Blenheim (à Woodstock). Cela faisait alors une petite année qu'elle fréquentait le prince William, après leur rencontre sur les bancs de l'Université St Andrews, Ecosse. En plus de l'accompagner lors de ses sorties en plein air, loin de Kensington et Buckingham, ces chaussures sont également à l'épreuve des tournées royales puisque Kate Middleton les a portées lors de son voyage au Bhoutan en 2016, puis lors de son déplacement officiel au Canada, deux ans plus tard (voir diaporama).

