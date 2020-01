Kate Middleton privée de sa bague de fiançailles pour une bonne raison

Fait suffisamment rare pour être souligné : Kate Middleton a effectué une sortie sans sa bague de fiançailles. Le 28 janvier 2020, l'épouse du prince William a pris part à un atelier créatif organisé par la National Portrait Gallery à l'hôpital pour enfants Eveline de Londres. Mais c'est avec un doigt (presque) nu que la duchesse de Cambridge s'est illustrée lors de cette visite officielle.

Une fois encore, la Britannique de 38 ans avait recyclé une ancienne tenue en ressortant son ensemble en tweed de chez Dolce & Gabbana. Mais c'est son annulaire qui attiré l'attention puisqu'elle ne portait que son alliance en or gallois et non sa bague de fiançailles en saphir et diamants, héritée de sa défunte belle-mère Diana. Un bijou qu'elle ne quitte que très rarement depuis que le prince William le lui a offert lors d'une demande en mariage romantique au Kenya en 2010. Mais pas d'inquiétude à avoir, Kate Middleton aurait laissé sa bague au palais de Kensington pour une bonne raison.