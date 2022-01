Kate Middleton a 40 ans : la famille royale en fête... Harry et Meghan ont-ils réagi ?

Rares sont les fois où Kate Middleton s'adresse personnellement à ses abonnés Twitter et Instagram, mais à journée exceptionnelle, message exceptionnel ! Dimanche 9 janvier 2021, la duchesse de Cambridge a en effet célébré ses 40 ans. A cette occasion, l'épouse du prince William a dévoilé trois nouveaux portraits officiels signés du célèbre photographe italien Paolo Roversi, qui rejoignent la collection de la National Portrait Gallery, musée dont elle assure le patronage depuis maintenant 10 ans.

"Merci pour tous vos très gentils voeux d'anniversaire, et à Paolo et à la National Portrait Gallery pour ces trois portraits spéciaux. C.", a écrit Catherine (Kate) Middleton sur les réseaux sociaux. Un message qui accompagne la troisième et dernière photo célébrant ses 40 ans : un magnifique portrait en noir et blanc sur lequel elle prend la pose tout sourire, radieuse dans sa robe blanche asymétrique Alexander McQueen.

Après l'avoir habillée pour son mariage avec William il y a 10 ans, la marque anglaise continue de suivre la duchesse de Cambridge pour les moments importants de sa vie. C'est d'ailleurs habillée de deux autres robes McQueen que la mère de George, Charlotte et Louis (8, 6 et 3 ans) a posé pour les deux premiers portraits, un en couleur, l'autre en noir et blanc.