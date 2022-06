Kate Middleton et William "n'ont pas fait d'effort" pour que leurs enfants rencontrent Lilibet, révélations

Kate Middleton et le prince William pas enclin à faire des efforts pour présenter leurs enfants à ceux de Meghan Markle et Harry. C'est ce que rapporte un expert royal à Us Weekly. Selon Christopher Andersen, "William et Kate n'ont fait aucun effort pour présenter le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis à Lilibet". La petite dernière des Sussex, qui a fait son premier déplacement au Royaume-Uni à l'occasion du jubilé de platine de la reine Elizabeth II n'aura donc pas pu rencontrer ses adorables cousins.

L'expert royal fait état de la relation actuelle entre les deux couples et parle encore de "beaucoup de tension". Depuis le départ de Meghan et Harry pour la Californie, rien ne semble s'arranger pour les deux frères. "Pour autant que je sache, personne ne croit qu'ils se sont parlé", a affirmé Christopher Andersen, comme rapporté par Page Six. Rarement la relation entre Harry et William a été plus tendue. Et lors de leurs retrouvailles, pour le jubilé de platine, ils ont respecté les consignes de leur aïeule Sa Majesté : pas de vagues, pas de scandales.

Qui étaient les invités à l'anniversaire de Lilibet ?

Selon Page Six en effet, les fils de Diana et du prince Charles ont refusé de se voir en dehors des cérémonies officielles, comme la messe en l'honneur d'Elizabeth II durant laquelle ils ne se sont d'ailleurs pas adressé un regard. Mais du côté de Meghan et Harry, une tentative d'approche a bien eu lieu. En effet, c'est le prince William qui a refusé cette dernière. Invités à la fête d'anniversaire donnée samedi 4 juin, pour l'anniversaire de leur nièce Lilibet, dont le visage a été dévoilé pour la première fois, Kate et William ont décliné. Les Cambridge ont néanmoins souhaité un bel anniversaire à la petite soeur d'Archie.

La petite Lilibet Diana n'était heureusement pas seule pour souffler sa première bougie. Comme rapporté par The Sun, la fille du prince Harry et de Meghan Markle était entourée pour l'occasion par ses cousins royaux de second degré : les enfants de Zara et Mike Tindall, Mia, 8 ans, Lena, 3 ans, et Lucas, 1 an, ainsi que les filles de Peter Phillips et Autumn Kelly, Savannah, 11 ans, et Isla, 10 ans. Et durant son séjour sur le sol anglais, elle a également eu l'honneur de pouvoir enfin rencontrer son arrière-grand-mère Elizabeth II.