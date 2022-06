Lilibet a 1 an : révélations sur le bel anniversaire de la fille de Meghan et Harry, célébré en plein jubilé

Le jubilé de platine d'Elizabeth II vient de connaître sa journée de clôture, ce dimanche 5 juin 2022. L'occasion pour la reine de 96 ans de faire une dernière apparition surprise au balcon et au prince Louis d'encore une fois voler la vedette à la famille royale toute entière. De leur côté, Meghan Markle et le prince Harry ont quitté l'Angleterre pour retourner chez eux, à Montecito, avec leurs deux enfants, Archie et Lilibet. Mais au fait, comment ont-ils célébré les 1 an de leur petite dernière ?

La petite Lilibet Diana n'était pas seule pour souffler sa première bougie. En effet, comme le rapporte The Sun, la fille du prince Harry et de Meghan Markle était entourée pour l'occasion par ses cousins royaux de second degré. Les enfants de Zara et Mike Tindall, Mia, 8 ans, Lena, 3 ans, et Lucas, 1 an, étaient tous attendus à la fête, ainsi que les filles de Peter Phillips et Autumn Kelly, Savannah, 11 ans, et Isla, 10 ans. À quoi ressemblait la fête donnée pour la petite soeur d'Archie ? On parle d'une garden-party informelle qui a pris lieu à Frogmore Cottage. Un gâteau d'anniversaire, un pique-nique familial, des ballons et des jeux de société ont été proposés aux chanceux invités.

Une fête d'anniversaire simple, loin des protocoles royaux

Nos confrères du tabloïd anglais précisent également que le parrain d'Archie, Charlie Van Straubenzee, et son frère Tom, le parrain de la princesse Charlotte, y étaient également attendus. "C'était une belle journée et il y avait tout ce que vous attendez d'une fête d'anniversaire pour enfant, une source a fait savoir. Mais il n'y avait pas de divertissement formel. L'idée était que ce soit très détendu et décontracté, avec des gens libres d'entrer et de sortir comme ils le souhaitaient." Meghan Markle prouve une nouvelle fois qu'elle préfère rester loin des mondanités et protocoles royaux.

Une Volkswagen Beetle rose pour cadeau ?

"C'était une belle opportunité pour les autres enfants royaux de rencontrer Lilibet pour la première fois. Et comme son premier anniversaire est une étape importante, il y a eu beaucoup de discussions à l'avance sur les cadeaux qu'elle recevrait ce jour-là", apprend-on. Le jouet très populaire en ce moment, la Volkswagen Beetle en rose, d'une valeur de 75 livres, est l'une des idées qui a été évoquées. Mais pour Lilibet, le plus beau de ses cadeaux restera bien entendu sa première rencontre avec son arrière-grand-mère Elizabeth II.