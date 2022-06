Surprise ! Elizabeth II apparaît sur le balcon en famille pour le dernier jour du jubilé, et livre un message poignant

Et comme par enchantement, Elizabeth II est ré-apparue. De quoi finir le jubilé de platine de la reine en beauté. Ce dimanche 5 juin, la monarque de 96 ans était une nouvelle fois au balcon de Buckingham, pour saluer la foule, au dernier jour de festivités. Une nouvelle apparition surprise qui a conquis les Britanniques après qu'elle a dû faire l'impasse sur les évènements liés au jubilé, ayant ressenti un "inconfort". Après avoir suivi la fête de chez elle, et offert un sketch mémorable avec l'ours Paddington, la reine était bel et bien de retour.

Vêtue de vert, la souveraine de 96 ans est sortie accompagnée de ses héritiers les princes Charles et William, avec épouses et enfants, avant que ne retentisse l'hymne britannique God Save the Queen. À ses côtés, les enfants des Cambridge, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont fait à nouveau le show, lui volant la vedette comme souvent. La reine a salué la foule en souriant, lors de cette brève apparition, avant de rentrer lentement dans le palais.

La reine Elizabeth II a dit ce dimanche 5 juin rester "déterminée à servir" les Britanniques, dans un message de remerciement diffusé au dernier jour des festivités de ses 70 ans de règne. "Je suis profondément touchée que tant de personnes soient descendues dans les rues pour célébrer mon jubilé de platine", a fait savoir Sa Majesté dans un message signé de sa main. "Je reste déterminée à vous servir au mieux de mes capacités, soutenue par ma famille", a-t-elle continué.

La reine a pu compter sur le soutien de Kate Middleton

Si la santé d'Elizabeth II a inquiété d'autant plus durant ce jubilé, Kate Middleton n'a pas manqué de briser le silence donnant des nouvelles rassurantes, le 3 juin. Lors d'une réception organisée à Guildhall,la duchesse de Cambridge a fait savoir devant les journalistes que la reine allait "bien" après une longue journée de Trooping the Colour. "Oui, elle va bien, c'était juste très fatigant hier", a-t-elle ainsi déclaré selon le média PA, rapporté par People. La femme du prince William a d'ailleurs précisé que Sa Majesté avait "passé un très, très bon moment" lors de cette première journée de festivités, aux côtés des siens.