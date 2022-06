Pippa Middleton enceinte de son 3e enfant : surprise, elle dévoile son baby bump durant le jubilé de platine !

Les bébés s'apprêtent à pleuvoir au Royaume-Uni ! Alors que Lilibet Diana, la fille de Meghan Markle et du prince Harry, vient de fêter son premier anniversaire, une nouvelle grossesse vient d'être dévoilée aux yeux de toute l'Angleterre. La future maman ? Pippa Middleton, la petite soeur de la duchesse de Cambridge, qui est venue assister au grand concert célébrant le jubilé de platine d'Elizabeth II, le samedi 4 juin devant Buckingham Palace, dans une jolie robe verte... laissant apparaître un baby bump déjà bien large - comme vous pouvez le voir sur ces photos.

Fiancée à James Matthews en juillet 2016, mariée à son chéri depuis l'année 2017, Pippa Middleton est déjà maman de deux enfants qu'elle a eu avec son époux : Arthur, 3 ans et Grace, 1 an. Jamais deux sans trois pour la soeur de Kate Middleton... qui n'est pas la seule à avoir envie des envies de bébés en ce moment. Son frère James Middleton, marié à la française Alizée Thevenet, serait en train d'envisager de fonder une famille, non pas avec des chiens par milliers comme il a l'habitude de le faire, mais bel et bien avec un enfant. L'avenir nous le dira.