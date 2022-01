Pippa Middleton : Soirée en amoureux avec James... Une mauvaise surprise les attendait à la maison

Si elle multiplie les sorties aux beaux jours, principalement pour assister au tournoi de Wimbledon, Pippa Middleton est en revanche plus discrète en hiver. Malgré tout, la petite soeur de Kate Middleton a fait une apparition remarquée à Londres le 13 janvier 2022. Accompagnée de son mari James Matthews, la Britannique de 38 ans est allée applaudir la troupe du Cirque du Soleil et son spectacle Luzia. Mais ça, c'était avant d'avoir une mauvaise surprise en rentrant à la maison...

Tout sourire, Pippa Middleton avait soigné son look pour cette soirée en amoureux au prestigieux Royal Albert Hall. La mère d'Arthur et Grace (3 ans et 10 mois) aurait pu se fondre dans le tapis rouge avec son ensemble Alexander McQueen, qu'elle avait déjà porté par le passé. Elle a complété sa tenue d'un manteau noir de la marque française Sandro et d'une paire d'escarpins rouges Carolina Herrera. Seules nouveautés et fantaisies : sa paire de boucles d'oreilles Bimba y Lola et sa pochette "Eden Rock" signée Elizabeth Sutton. Un clin d'oeil à sa destination de vacances fétiche, puisque sa belle-famille possède à Saint-Barth le luxueux hôtel Eden Rock (voir diaporama).

Une fois le spectacle terminé, Pippa Middleton et son mari ont regagné leur confortable demeure située dans le quartier de Chelsea. Mais une mauvaise surprise les attendait : le couple a retrouvé sa large Land Rover Discovery avec le coffre entrouvert... Des voleurs ont-ils forcé le véhicule ? A voir la mine perplexe de James Matthews au moment de refermer le coffre, sur des photos de paparazzi, on imagine qu'il ne s'agit pas forcément d'un simple oubli...

La dernière apparition publique de Pippa Middleton remontait au mois de décembre dernier, lorsqu'elle avait pris au concert de bienfaisance organisé par sa duchesse de soeur en l'abbaye de Westminster. Venue sans mari ni enfants, elle avait tout de même retrouvé sur place ses parents, Carole et Michael Middleton, de même que son frère James Middleton et l'épouse de celui-ci, la Française au look impeccable Alizée Thevenet.