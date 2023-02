Pippa Middleton, abdos et jambes fuselées : 8 mois après bébé, la soeur de Kate Middleton rayonne en bikini

Une grande sportive dans l'âme

Certes, la morphologie de Pippa Middleton a dû l'aider à retrouver sa silhouette d'avant bébé mais il n'y a pas de secrets : la petite soeur de Kate s'est motivée à reprendre le sport. Adepte de la course à pied et du tennis, Pippa Middleton a repris le chemin des joggings, en famille ou en solo et a tapé dans la balle. Une pratique du sport qu'elle n'a finalement jamais mise de côté malgré ses grossesses.

En 2018, elle se faisait même porte-parole de la cause en donnant l'exemple précis de la championne de tennis Serena Williams, qui a continué le tennis jusqu'à ses huit mois de grossesse : "Peu d'entre nous ont ce niveau d'excellence, mais si vous êtes en bonne santé, entraînées et que vous vivez une grossesse sans complication, il n'y a aucune raison de ne pas jouer à un bon niveau de tennis." Hors de question pour la maman d'Arthur, 4 ans, Grace, bientôt 2 ans et Rose, huit mois, de se tourner les pouces. Ses enfants devraient d'ailleurs très rapidement être initiés aux joies du sport eux aussi !