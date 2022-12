Kate Middleton : Sa soeur Pippa la copie avec élégance, rare apparition avec son mari James Matthews

Plus on est de fous, plus on rit. On ignore si l'adage a fonctionné pour la famille royale ce jeudi 15 décembre mais quoiqu'il en soit, c'est ensemble que les Windsor sont arrivés à l'abbaye de Westminster de Londres dans la soirée. Tous venaient assister à la messe et au concert Christmas Carol organisé, pour la seconde année consécutive, par la princesse de Galles. C'est dans une magnifique robe manteau bordeaux que la duchesse de Cambridge a fait son apparition, suivie de près par son mari le prince William et George, 9 ans et Charlotte, 7 ans, deux de leurs enfants. Star de la soirée, Kate a pourtant frôlé l'éclipse à cause... de sa soeur.

C'est auprès de son mari James Matthews que Pippa Middleton est arrivée. Tout comme sa soeur et d'autres membres du clan royal comme Zara Phillips et la petite Charlotte de Cambridge, Pippa est apparue elle aussi dans une tenue bordeaux. Un dress code qui n'a fait qu'accentuer la ressemblance déjà frappante entre Kate et Pippa. Brunes, fines et élancées, les deux soeurs ont la chance d'avoir retrouvé la ligne très rapidement après leurs grossesses. Deux copies conformes découvertes le jour du mariage de Kate et William en avril 2011.

Pippa, star du mariage de sa soeur

C'est le jour du mariage de Kate Middleton et du prince William que le monde a fait plus ample connaissance avec Pippa, petite soeur de la duchesse de Cambridge. Si à l'époque, Kate était évidemment la number one de la journée grâce à sa robe Alexander McQueen, Pippa n'était pas en reste. Elle et son fessier avaient en effet volé la vedette aux stars de cette journée cruciale. C'est ainsi que la jolie brune s'était retrouvée bien malgré elle sur le devant de la scène. Cet événement n'a heureusement rien changé aux relations que les deux entretiennent. Impossible pour Pippa de ne pas venir soutenir sa soeur en ces temps mouvementés.

En apparaissant quasi main dans la main ce jeudi 15 décembre, Kate, William, Charles, Camilla et le reste des membres de la famille royale envoyaient un message fort à Meghan Markle et au prince Harry : rien ni personne ne pourra briser l'unité du clan. Leur série Harry & Meghan, dont les derniers épisodes sont sortis sur Netflix le même jour, regorgeaient de piques et d'attaques qui leur étaient adressées. Des révélations que tous redoute mais qu'ils ont affrontées la tête haute. Une attitude qu'ils comptent garder jusqu'au bout.