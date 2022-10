Kate Middleton en couple avec un autre, elle a esquivé le premier baiser du prince William !

Leur histoire a tout d'un conte de fées. Cendrillon des temps modernes, Kate Middleton a rencontré le prince William lorsqu'elle étudiait à l'université de St. Andrews. D'abord amie avec le fils de Lady Di, la jeune femme sortait à l'époque avec l'un des beaux gosses de l'établissement, Rupert Finch, tandis que le prince William entretenait une relation compliquée avec une certaine Carley. C'est finalement le soir du défilé de mode annuel de l'association caritative Don't Walk, le 27 mars 2002, que William a eu une véritable révélation et a compris que Kate était la femme de sa vie.

Star du défilé, la jolie brune avait osé le tout pour le tout en portant une robe transparente noire laissant se dévoiler sa lingerie. "Wow, Kate est sexy !", aurait glissé le prince à ses amis, subjugué par Kate. Après le défilé, le prince William se décide à faire le premier pas. N'écoutant que son courage, le fils du prince Charles, invite ainsi son "amie" à prendre un verre. Assis tous deux dans la pénombre, le frère du prince Harry tente d'embrasser la belle brune.

Mais contre toute attente, Kate détourne la tête, choquée d'un tel aplomb et pudique vis-à-vis des autres invités présents dans la salle. "Il était clair pour nous que William était épris de Kate", s'était souvenu l'un de leurs amis qui était présent à la fête, "Il lui a même dit qu'elle était canon ce soir-là, ce qui l'a fait rougir. Il y avait vraiment une alchimie entre eux, et Kate avait vraiment fait une impression sur William. Elle l'a joué très cool, et à un moment donné, lorsque William a semblé se pencher vers elle pour l'embrasser, elle s'est retirée. Elle ne voulait pas donner une mauvaise impression ou rendre les choses trop faciles pour Will." Une véritable Lady qui connait les règles de la séduction à la perfection !