Diaporama : Kate Middleton en couple avec un autre, elle a esquivé le premier baiser du prince William !

Info - Le prince William, duc de Cambridge et Kate Middleton, duchesse de Cambridge fêtent leur 10 ans de mariage le 29 avril - Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine Kate Middleton (Comtesse de Strathearn en Ecosse) arrivent à Dundee pour l'inauguration du musée du design V&A, Ecosse le 29 janvier 2019. © Purepeople BestImage

Info - Kate Middleton fête ses 40 ans le 9 janvier - Info - Le prince William, duc de Cambridge et Kate Middleton, duchesse de Cambridge fêtent leur 10 ans de mariage le 29 avril - Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, en visite au "Chelsea Flower Show 2019" à Londres, le 20 mai 2019. © Purepeople BestImage

Le prince William, duc de Cambridge, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, et leurs enfants , le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis applaudissent les travailleurs indispensables pendant l'épidémie de coronavirus (COVID-19) le 23 avril 2020. © Purepeople BestImage

Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent pour une visite au Trademarket, un nouveau marché de rue et de vente au détail en plein air situé dans le centre-ville de Belfast, Royaume Uni, le 6 octobre 2022. © Purepeople BestImage

Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite à PIPS Suicide Prevention (PIPS Charity) à Belfast, le 6 octobre 2022. Cette association travaille dans les communautés de la ville et dans toute l'Irlande du Nord pour fournir un soutien de crise aux personnes à risque de suicide et d'automutilation. © Purepeople BestImage

12 / 15