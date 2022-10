Kate Middleton, William et bébé n°4 : le prince n'a pas eu le choix !

À tous les fans de la royauté britannique, il se pourrait que dans les prochains mois, l'annonce d'une grossesse retentisse au sein du palais de Buckingham. C'est ce qu'affirme une source proche du clan Windsor aux journalistes de Us Weekly. Selon elle, apprendre en début d'année prochaine qu'un nouveau bébé pointera le bout de son nez dans la famille royale n'a rien d'étonnant. Soit. Mais quand on sait que cette information concerne Kate Middleton et le prince William, on est un peu plus perplexe.

Malgré les réticences dont il a toujours fait part lors de sorties publiques au côté de son épouse, le prince William aurait finalement accepté d'avoir un quatrième enfant. Face à l'insistance de Kate Middleton, le duc de Cambridge n'a eu d'autres choix que de céder : "Kate a dit qu'elle voulait un enfant depuis un moment. Elle a toujours voulu quatre enfants, alors que William a toujours été satisfait d'en avoir trois, elle a réussi à lui forcer la main", apprend-on. Kate Middleton aura mis du temps pour convaincre son mari de tenter à nouveau l'expérience !

Parents de George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans, Kate Middleton et le prince William ont souvent échangé avec la foule sur la parentalité et ce à quoi leur quotidien familial ressemble. Mais pour le futur roi d'Angleterre, tout n'était pas toujours rose. Epuisé, le prince n'a jamais hésité à calmer les ardeurs de sa femme en public quand celle-ci allait à la rencontre de tous petits bébés : "Ne donnez pas des idées à ma femme", a-t-il scandé à plusieurs reprises pour ne pas avoir affaire aux demandes de Kate une fois tous deux rentrés à la maison.

"Faisons un nouvel enfant", c'est apparemment ce que la soeur de Pippa Middleton lançait à William quand ils se retrouvaient chez eux. Jusqu'alors, le prince William avait toujours réussi à s'en sortir et à éviter l'ultimatum. Cette fois-ci, le frère du prince Harry semble avoir jeté les armes et cédé aux appels de Kate Middleton. George, Charlotte et Louis vont-ils avoir un petit frère ou une petite soeur incessamment sous peu ? L'avenir nous le dira !