George, Charlotte et Louis de Galles : ce drôle de surnom qu'ils donnent à Camilla, leur mamie et reine consort

En l'espace de quelques jours, elle est passée de duchesse de Cornouailles à reine consort d'Angleterre. Quand la reine Elizabeth II est morte, le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans, les cartes ont été redistribuées au sein de la famille royale et c'est Charles, l'aîné d'Elizabeth, qui a hérité du trône en même temps que du titre de roi. Pour autant, quand elle se promène dans les couloirs de Buckingham Palace, Camilla Parker Bowles a droit à un tout autre sobriquet.

Décidément bien malicieux, le prince George, 9 ans, la princesse Charlotte, 7 ans et le prince Louis, 4 ans, ont un surnom pour tout le monde. C'est ainsi que les enfants de Kate Middleton et du prince Harry appelleraient leur grand-mère par alliance "Gaga" - pas de lien avec la chanteuse -, comme la reine consort le confirmait en 2016 dans les colonnes du Dailymail. "Je ne sais pas si c'est parce qu'ils pensent que je suis gaga, plaisantait-elle. C'est amusant, mais c'est surtout très mignon". Dans le reste de la famille, le roi Charles III, proche de ses petits-enfants, a été rebaptisé "Grampa Wales", en rapport à son ancien titre de prince de Galles, et le prince William, nouveau prince de Galles, est appelé "Pops" par ses enfants. Décidément, on ne s'ennuie pas une seconde au Royaume-Uni !

Il faut bien prendre le temps de rire un peu. Le 19 septembre 2022, les trois enfants de Kate et William ont vécu, à leur manière, les funérailles de leur arrière-grand-mère, feu sa Majesté, la reine Elizabeth II. Si le petit prince Louis est resté à la maison, sans doute trop jeune pour assister à un évènement si funeste, Charlotte et George se sont bien rendus aux diverses cérémonies d'adieu organisées, à Londres, en l'honneur de la défunte souveraine... quitte à craquer sous le coup de l'émotion. "Je pense que la décision de William et Kate de venir avec George et Charlotte avait pour but de leur permettre de rendre hommage à leur arrière-grand-mère en tant que membres de sa famille et en tant qu'arrière-petits-enfants aimés et dont elle était très fière, expliquait l'experte de Hello! Magazine, Emily Nash. Mais cela envoie aussi un message d'unité et de continuité, ce qui est très important dans la monarchie..."