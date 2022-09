Funérailles d'Elizabeth II : Pourquoi le prince George était-il habillé en bleu marine et pas en noir ?

Ce lundi 19 septembre à l'abbaye de Westminster, le prince William et Kate Middleton étaient bel et bien présents pour les funérailles de la reine Elizabeth II, accompagnés par leurs enfants : la princesse Charlotte et le prince George. Ce dernier, qui s'est d'ailleurs fait recadré par sa soeur, ne portait pas du noir comme elle, qui est pourtant la couleur traditionnelle lors d'un enterrement. Il était paré d'un costume bleu marine très élégant, ce qui a interpellé certains observateurs et fans de la famille royale.

Mais en réalité, "l'étiquette funéraire stipule que porter des couleurs sombres à un enterrement, y compris la marine, est considéré comme un signe de respect pour le défunt", a rapporté le magazine Hello!. Le prince George a donc respecté la règle, et ce malgré les doutes qui planaient. Pas besoin de porter du noir, du bleu foncé peut suffire. C'est donc dans ce costume un poil original mais qui respecte la tradition que le grand-frère de Louis (pas présent à la cérémonie car visiblement trop jeune pour y assister), a fait son apparition aux obsèques d'Elizabeth II.

Une maman rassurante

Après son arrivée à l'abbaye, il a fait partie avec sa soeur du cortège derrière le cercueil de la défunte monarque. Lors d'un changement de dernière minute, ils ont marché côte à côte entre leurs parents. Ils étaient censés les suivre et être devant leur oncle et leur tante, le prince Harry et Meghan Markle. À noter que leur maman, la nouvelle princesse de Galles, s'est montrée particulièrement rassurante à leur égard.

Car ce n'est pas forcément évident d'assister à des funérailles à un si jeune âge. C'est pour cette raison que Kate Middleton a multiplié les gestes réconfortants, comme tenir fermement la main de sa fille à leur arrivée à l'abbaye ou offrir une tape sur le genou de son fils aîné alors que la famille était assise devant le service. Elle était également présente pour rassurer la princesse Charlotte lorsque celle-ci s'est mise à fondre en larmes face au cercueil de son arrière-grand-mère. Une famille unie !