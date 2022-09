Le prince George fait un faux pas aux funérailles d'Elizabeth II, sa soeur Charlotte le rappelle à l'ordre !

On ne rigole pas avec le protocole. Si Meghan Markle et le prince Harry ont fait fi des règles en s'accordant des gestes tendres en public lors des événements organisés en marge de la mort d'Elizabeth II, pas de place au moindre faux pas pour la princesse Charlotte. A seulement 7 ans, l'unique fille de Kate Middleton et du prince William fait preuve d'un caractère bien trempé qu'elle a de nouveau démontré ce lundi 19 septembre lors des obsèques de son arrière-grand-mère.

Après une seconde procession du cercueil de l'abbaye de Westminster à l'arche de Wellington aux abords de Hyde Park, les membres de la famille royale, dont le prince George et la princesse Charlotte, sont descendus des voitures pour saluer la dépouille de la reine transportée dans un corbillard jusqu'au château de Windsor. C'est à ce moment-là que la jeune Charlotte a mis les points sur les i avec son frère. Sur des images dévoilées par plusieurs médias, dont The Mirror et People, on la voit dire à son frère : "You need to bow", en français "Tu dois t'incliner." Une séquence qui restera dans les annales de cette journée historique.