Le roi Charles III et Camilla ébranlés : larmes au yeux et émotion forte aux funérailles de la reine

Les funérailles, déjà considérées comme les obsèques du siècle, ont lieu ce lundi 19 septembre 2022. Le monde s'est réuni alors qu'Elizabeth II s'apprête à être inhumée. On compte la présence de presque tous les chefs d'Etats de la planète, dont Emmanuel Macron, mais aussi une trentaine de familles royales européennes, ainsi bien sûr que le clan dans son ensemble de Sa Majesté. Au sein de l'abbaye de Westminster, est entonné God save the king, qui n'a pas été joué depuis soixante dix ans. Un hymne très fort qui a saisi Charles III, nouveau roi proclamé le 10 septembre dernier. On a en effet pu voir le monarque ainsi que son épouse, la reine consort Camilla, très ébranlés durant cet hymne.

Ce moment d'histoire, à l'émotion exceptionnelle, a saisi le couple royal. Des images fortes du roi Charles III, les larmes aux yeux, et son épouse Camilla, toute aussi bouleversée, ont été diffusées. Cet hymne God save the king dit que dieu sauve le roi, qu'il vive longtemps, qu'il amène la victoire mais surtout qu'il soit heureux et glorieux pendant longtemps. Des paroles fortes qui doivent résonner d'une manière très particulière pour Charles III, alors que son épouse les chante à ses côtés.

Charlotte et George de Galles également très affectés

Le monde dit adieu ce lundi à Elizabeth II lors de ses funérailles grandioses à Londres. Après dix jours de deuil national, d'hommages et de rituels à la pompe centenaire, 2 000 personnes étaient attendues pour une cérémonie religieuse à l'abbaye de Westminster. Le cercueil y est arrivé en procession, suivi par le roi Charles III et des membres de la famille royale à pied. Jamais depuis des années Londres n'avait connu une telle affluence de dignitaires. Le cercueil a quitté l'abbaye suivi par le roi Charles III, la reine consort Camilla et le clan royal, et a à nouveau été placé sur un affût de canon de la Royal Navy avant une procession historique, en grande pompe, dans les rues du centre de Londres, jusqu'à l'arc de Wellington, d'où il repartira en corbillard pour le château de Windsor. Parmi les membres de la royal family, George et Charlotte de Galles, 9 et 7 ans, ont accompagné leurs parents. Les deux jeunes enfants sont arrivés avec leur mère, Kate Middleton, la mine sombre mais digne sous un immense chapeau noir, et ont retrouvé leur père, le prince William, à l'entrée du cercueil dans Westminster Abbey. Ils semblaient tous les deux très touchés.