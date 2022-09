Funéraillles d'Elizabeth II : Kate Middleton toute en dignité aux côtés de ses enfants, Charlotte et George

Cette journée du lundi 19 septembre marque la fin d'une période de deuil de 10 jours. Depuis le jeudi 8 septembre, date de la mort d'Elizabeth II, le Royaume-Uni et les membres de la Couronne voient leur quotidien rythmé par les processions et les hommages à la défunte souveraine. Après des heures à patienter dans une file de plusieurs kilomètres, anonymes et stars (comme David Beckham) ont cédé leur place pour laisser les grands chefs d'Etat et la famille Windsor rendre un ultime hommage à Elizabeth II.

Et c'est une Kate Middleton toujours aussi impeccable qui a fait son apparition derrière le cercueil. La duchesse de Cambridge, sans doute observée par ses parents Carole et Michael Middleton, présents pour l'occasion, a épaulé son époux le prince William et leurs deux plus grands enfants, George, 9 ans et Charlotte, 7 ans, autorisés à prendre part au cortège familial à l'entrée de l'abbaye de Westminster pour accompagner le cercueil jusqu'à l'autel.

Kate Middleton portait une tenue très sobre, noire, en plus d'un collier ayant appartenu à la reine pour lui rendre hommage et marquer son affection pour la monarque. Pour l'occasion, la duchesse de Cambridge avait accompagné sa tenue d'un grand chapeau noire, agrémenté d'une voilette, accessoire de mise pour un événement d'une telle ampleur. Sa fille Charlotte était la copie conforme de sa maman et avait elle aussi opté, une grande première, pour un chapeau de circonstance.