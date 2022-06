Kate Middleton copiée par sa mère : Carole Middleton pique dans son dressing, la preuve !

Telle mère, telle fille, c'est exactement les mots qui caractérisent Kate Middleton et sa maman Carole. Ce mardi 14 juin, Royal Ascot, course hippique à laquelle la famille royale britannique adore assister, était officiellement lancée. Membres actifs ou non de la firme, les têtes couronnées se sont présentées à l'événement, dans des tenues plus remarquées les unes que les autres, comme celle de Beatrice d'York. Autre femme vers qui tous les regards se sont tournés pour cette première journée de festivités : Carole Middleton.

La maman de la duchesse de Cambridge avait honoré l'invitation de sa belle-famille. Mais elle n'avait visiblement pas d'inspiration côté look puisque c'est une robe rose signée ME+EM, déjà portée par sa fille lors de sa rencontre avec Mila, une petite fille atteinte de leucémie, que la grand-mère de George, Charlotte et Louis avait choisie. Kate Middleton étant bel et bien une reine du style, Carole Middleton savait qu'elle optait pour une valeur sûre et qu'elle allait faire sensation. Elle ne s'était pas trompée ! La belle-mère du prince William était tout simplement sublime dans cette robe chemise plissée en mousseline et ceinturée au niveau de la taille comme le dévoile le site People.

Carole Middleton était accompagnée de son mari Michael dans les tribunes royales du Royal Ascot mais pas de Kate Middleton et de prince William à l'horizon. Grands absents de la cérémonie d'ouverture, le duc et la duchesse de Cambridge n'ont pas fait l'impasse en raison de leur déménagement mais pour la bonne cause.