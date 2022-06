Kate Middleton : Royale en robe blanche et soudée avec William pour un bien triste anniversaire

Ce mardi 14 juin 2022, Kate Middleton et le prince William étaient soudés pour un bien triste anniversaire. En l'abbaye de Westminster, le couple Cambridge, qui s'apprête à démarrer une nouvelle vie à Windsor, a rencontré les enfants survivants de l'incendie de la tour Grenfell. Le 14 juin 2017, ce terrible évènement a fait 72 victimes et avait naturellement meurtri la Grande-Bretagne. Cinq ans plus tard, la duchesse et le duc de Cambridge ont pu écouter les récits déchirants des survivants, ainsi que des parents endeuillés.

Pour ce service commémoratif auquel ont également assisté des députés, dont Theresa May, qui était Premier ministre au moment de la tragédie, Kate Middleton a une nouvelle fois fait un sans faute. Elle était ravissante dans une robe longue blanche Suzannah London, avec une pochette assortie de chez Emmy London, et perchée sur une paire d'escarpins Alessandra Rich. Aux oreilles, de superbes boucles Maria Black. La mère de George, Charlotte et Louis semblait très touchée par ce moment et n'a pas manqué d'apporter son soutien aux familles et enfants présents. Dévoilant une attitude très maternelle et empathique.

Le couple royal ému par une petite fille de 8 ans

Sous les yeux de son époux le prince William, Kate a déposé une couronne de fleurs blanches au pied de la tour Grenfell pour marquer le cinquième anniversaire de l'incendie meurtrier. Plus tôt dans la journée, le couple Cambridge s'est entretenu en privé avec les personnes directement touchées par la catastrophe. Ce mémorial a été marqué par un silence de 72 secondes afin d'honorer la mémoire des 72 victimes déclarées de cet incendie. Ayeesha, petite fille de 8 ans qui a survécu à l'incendie, a également récité un poème qu'elle a écrit intitulé "Never Forget", sous une pluie d'applaudissements, parmi lesquels ceux du couple royal.

Longtemps considéré comme le bon élève de la famille royale, le prince William fait parfois entendre sa voix, que cela plaise ou non. Comme il l'a récemment fait en s'opposant à la venue de son oncle Andrew d'York, à la cérémonie en hommage à l'Ordre militaire de la Jarretière. Lors de cette nouvelle sortie officielle avec son épouse, pour ce triste anniversaire, le frère d'Harry a de nouveau montré son envergure royale.