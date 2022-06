"C'est lui ou moi" : Rare ultimatum du prince William à la reine Elizabeth II, la famille se déchire encore

Longtemps considéré comme le bon élève de la famille royale, le prince William fait désormais entendre sa voix, que cela plaise ou non ! Personnage central des cérémonies du Jubilé, où il a notamment défilé à cheval en compagnie de son père, le prince Charles, l'héritier du trône n'hésite plus à s'opposer à sa grand-mère, la reine Elizabeth II.

Et notamment lorsque cela concerne le prince Andrew d'York, son oncle, empêtré dans l'affaire de pédophilie de Jeffrey Epstein. Mis en cause par la principale plaignante, le fils de la reine d'Angleterre avait dû verser une lourde somme pour éviter un procès médiatique. Une conclusion peu satisfaisante pour le mari de Kate Middleton, qui refuse désormais que celui-ci participe à la moindre sortie publique en famille.

Ce lundi 13 juin, notamment, alors qu'ils étaient tous réunis pour une cérémonie en hommage à l'Ordre militaire de la Jarretière. Annoncé ces dernières semaines, le duc d'York était attendu en compagnie de ses frères et soeurs, le prince Charles, la princesse Anne et le prince Edward. Mais c'était sans compter sur le prince William, qui aurait menacé sa grand-mère de ne pas venir s'il devait y croiser son oncle. Selon le DailyMail, il aurait été très clair : "C'est lui ou moi !" aurait-il asséné à sa grand-mère, soutenu par son père.

La reine a donc cédé devant l'argumentaire de son petit-fils qui refuse que la famille royale soit trempée dans ce genre d'histoire. Présent à Windsor, le duc d'York ne s'est donc pas présenté avec les autres à la chapelle Saint-Georges. Habillé en costume traditionnel, le duc de Cambridge était quant à lui bien là, accompagné entre autres de Kate Middleton, très chic dans une robe manteau d'un bleu royal signé Alexander McQueen.

Andrew d'York, quant à lui, s'est contenté d'un déjeuner en privé avec les invités d'honneur, loin des médias... et sûrement loin de son neveu et de Kate Middleton, déjà d'avis de le laisser à l'écart pour le Jubilé.

Une volonté exaucée : tout comme le prince Harry, le prince Andrew avait été privé de balcon à Buckingham Palace pour la parade Trooping The Colour. Attendu le lendemain à la messe, il avait fait passer un discret communiqué expliquant qu'il était touché par le Covid-19 et serait donc absent.

Une contamination qui avait sûrement soulagé la famille royale. Ses deux filles, en revanche, étaient bien présentes : Eugenie d'York en a d'ailleurs profité pour présenter au public son fils August. Beatrice, quant à elle, était seulement accompagnée de son époux Edoardo.