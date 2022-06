Kate Middleton irréprochable en bleu royal : sortie soignée, une absence fait beaucoup parler

À chacune de ses sorties, Kate Middleton met l'Angleterre à ses pieds. Alors qu'elle était aux côtés de ses enfants, George, l'espiègle Charlotte et le turbulent petit Louis lors des festivités du jubilé, les enfants ont repris le chemin de l'école et elle celui de ses engagements. Ce lundi 13 juin 2022, la duchesse de Cambridge est apparue très élégante dans une robe manteau d'un bleu royal alors qu'elle guidait la famille royale lors de leur arrivée au château de Windsor, à l'occasion des célébrations du Garter Day. La femme du prince William a assorti cette tenue à un chapeau Juliette Botterill, comme rapporté par le DailyMail.

Kate Middleton a rejoint ce jour d'autres membres de la royal family, à l'instar de son beau-père, dont elle est très proche, le prince Charles et l'épouse de ce dernier, Camilla Parker Bowles. La comtesse Sophie de Wessex était elle aussi ravissante, vêtue d'une robe rose Valentino. Elle est arrivée un peu plus tôt dans la journée. Parmi les premiers arrivants, on a pu compter la présence du fils de la duchesse de Cornouailles, Tom Parker Bowles, ainsi que sa soeur Laura Lopes. Tout ce beau monde a pu assister à l'investiture des nouveaux chevaliers du Garter Day de la reine, parmi lesquels Camilla Parler Bowles.

À 40 ans, la duchesse de Cambridge a une nouvelle fois fait sensation. Kate Middleton avait opté pour un maquillage simple, les cheveux relevés dévoilant son ravissant visage. Aux pieds, la belle-soeur du prince Harry portait de superbes escarpins Aquazzura d'une valeur de 940 euros, de couleur myrtille. Comme la duchesse de Cambridge, Laura, la fille de Camilla Parker Bowles, avait elle aussi opté pour le bleu royal. Si elle a toujours préféré se tenir à l'écart des projecteurs, elle entretient néanmoins de très bonnes relations avec ses demi-frères, le prince William et le prince Harry. Tous les deux ont par ailleurs assisté au mariage de Laura Lopes avec l'ancien mannequin pour sous-vêtements Calvin Klein, Harry, en 2006. Et la fille de Laura, Eliza, a de son côté été la demoiselle d'honneur du mariage de Kate et William, en 2011.

Le prince Andrew, toujours paria

Si tous ces membres de la famille royale étaient donc bien présents, l'un d'entre eux brillait par son absence. Andrew ne sera en effet pas vu en public pendant le Garter Day, l'un des événements les plus colorés du calendrier royal, après que le prince de Galles et le duc de Cambridge auraient malgré tout fait pression sur la reine pour sa participation. Il sera néanmoins autorisé à assister à l'investiture et au déjeuner ce jour, mais ne fera pas partie de la procession ou du service.