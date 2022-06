Kate Middleton et William : Nouvelle recrue de choix pour leur éviter un nouveau "fiasco"

En mars dernier, Kate Middleton et le prince William ont fait une tournée dans les Caraïbes. Un voyage qui ne s'est pas bien passé en raison de nombreuses protestations. Après ce qui a été qualifié de "fiasco", la duchesse et le duc de Cambridge ont pris une grande décision. Le couple a embauché un nouveau membre dans sa team, qui risque de faire du bien à l'image de la famille royale. Lee Thompson est un ancien triathlète de l'équipe britannique, recruté par Kate et William au poste de chef des relations publiques. Il a été choisi pour ses nombreuses qualités et notamment sa force sur l'international.

À 34 ans, Lee Thompson est diplômé de l'Université de Leeds et est actuellement vice-président des communications mondiales et des partenariats stratégiques chez NBC Universal. Bientôt, il quittera cette vie pour rejoindre le palais de Kensington en tant que nouveau secrétaire aux communications du prince William. Il est décrit par ceux qui le connaissent comme une "recrue de choix" et "un gars super brillant et super branché", comme l'annonce le Sunday Times, rapporté par le DailyMail, ce lundi 13 juin. Il a notamment réussi à augmenter de manière conséquente l'audience YouTube de CNBC.

Qui est Lee Thompson, nouvelle recrue "branchée" des Cambridge ?

Lee Thompson rejoint donc l'équipe des Cambridge avant la tournée américaine, cet automne. L'occasion d'éviter, on l'espère, à Kate et William un nouveau "fiasco". Le voyage du frère aîné du prince Harry et son épouse a été jugé trop protocolaire et hors des réalités. Une raison qui a d'ailleurs poussé le couple a souhaité ne plus vouloir être appelé par les titres de duc et de duchesse de Cambridge, et plutôt par leurs prénoms. Cette nouvelle recrue de la famille royale devrait pouvoir les aider en ce sens.

Avant de rejoindre le bureau londonien du réseau américain, Lee a travaillé pour l'Association of Chief Police Officers et la principale société de relations publiques Freuds. Ses anciens employés décrivent l'homme comme "un leader positif, énergique et inspirant". D'origine britannique, Lee Thompson est passionné de fitness, et a commencé à participer à des compétitions de triathlon en 2015. Il a réussi à terminer troisième aux Championnats du monde de duathlon Fyn ITU 2018.