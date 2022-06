Harry et Meghan au jubilé : grosse révélation sur leur rencontre avec Elizabeth II

Le jubilé de platine de la reine Elizabeth II, organisé du 2 au 5 juin dernier à Londres et dans tout le Royaume-Uni, était l'occasion parfaite pour Meghan Markle et Harry de faire leur retour sur les terres britanniques du prince. Celle pour la duchesse de Sussex de rendre enfin visite à la belle-famille qu'elle n'avait jamais revue depuis le Megxit et celle, plus importante, de présenter leur fille d'un an prénommée Lilibet en hommage à la Souveraine. Snobés par certains membres du clan Windsor, Meghan Markle et le prince Harry ont pu s'entretenir avec la reine, bien plus clémente avec son petit-fils préféré que les autres. Sauf qu'en réalité, l'entrevue entre Elizabeth II, Harry et Meghan Markle a vite été écourtée.

Comme l'annonce The Sun, le duc et la duchesse de Sussex n'auraient eu que 15 minutes en tête-à-tête avec la Souveraine : "C'était une rencontre rapide et on ne peut plus formelle", dévoile une source. L'histoire ne dit pas si les parents de Lilibet ont été vexés de voir qu'ils ne méritaient pas plus de temps que cela pour la rencontre avec leur fille. Il faut dire qu'en plein jubilé, Elizabeth II avait sûrement d'autres choses à faire, en plus de ses petits moments de fatigue à gérer. Mais on comprend peut-être un peu mieux pourquoi Meghan Markle et Harry ont vite déguerpi pour regagner leur Californie en jet privé (coucou l'écologie).

Le duc et la duchesse de Sussex ont été vus une seule fois lors des quatre jours de festivités. Interdits de balcon pour Trooping the Colour, Meghan Markle et le prince Harry ont néanmoins pu assister à la messe du vendredi 3 juin. Événement auquel le couple était placé bien loin de celui formé par le prince William et Kate Middleton. Si la distance entre les deux binômes étaient le fruit d'un placement protocolaire, il a bien arrangé les deux frères.

On ignore ce que les retrouvailles ont donné en privé - si tant est qu'elles se soient passées - mais en public, les deux princes ne se sont tout simplement pas adressé la parole. C'est à peine si William et Harry se sont regardés. L'ambiance semblait glaciale et tendue, en dépit des sourires affichés par Meghan Markle et le prince Harry. Il faut dire qu'entre les mémoires du prince, attendues en fin d'année et l'émission de téléréalité en préparation sur la vie des Sussex, les membres de la famille royale ne savent pas trop sur quel pied danser et préfèrent assurer leurs arrières. Surtout après les révélations faites dans leur interview avec Oprah Winfrey.