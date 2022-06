Lilibet à croquer pour ses 1 an : magnifiques photos de la fille d'Harry et Meghan ENFIN révélées !

Des photos exceptionnelles de Lilibet Mountbatten-Windsor, fille du prince Harry et de Meghan Markle, viennent d'être dévoilées dans le cadre du jubilé des 70 ans de règne d'Elizabeth II ! Les précieux clichés de l'arrière-petite-fille de la reine et deuxième enfant du couple ont été publiés sur le compte Instagram de Misan Harriman, ami de la famille et photographe. Sur les images, on peut découvrir l'adorable Lilibet, qui a célébré son premier anniversaire le 4 juin, dans une robe bleue, les cheveux roux comme son célèbre papa. Des instants plein de tendresse sur lesquels on peut notamment voir l'enfant dans les bras de sa maman Meghan.

D'après les informations de la presse britannique, Lilibet et son arrière-grand-mère Elizabeth II se sont rencontrées pour la première fois - la souveraine ne l'avait jusque-là vue qu'en vidéoconférence - durant ce week-end marqué par les manifestations du jubilé. Le couple formé par Harry et Meghan ont fait leur retour auprès de la famille royale d'Angleterre, deux ans après leur départ controversé en Californie.

Le prénom de la fillette est un diminutif qui fait directement référence au prénom de la reine Elizabeth. L'enfant, née au Cottage Hospital à Santa Barbara en Californie, figure en 8e position dans l'ordre de succession au trône britannique. En deuxième prénom, ses parents ont choisi celui de la regretté mère du prince Harry, Lady Diana, tragiquement décédée dans un accident de voiture en 1997. Son grand frère est Archie Mountbatten-Windsor est né le 6 mai 2019. Avec leurs parents, les deux bambins sont déjà de retour en Californie après avoir assisté au grand événement britannique.