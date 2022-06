"Pathétique", "grave faute"... Meghan et Harry de retour à Londres, un expert se lâche en direct

Pascale de la Tour du Pin s'est intéressée à la cause de cette colère palpable envers Meghan Markle et le prince Harry. Jean des Cars ne s'est pas fait prier pour répondre et évoquer une "provocation médiatique" incessante et ingrate. Il a notamment fait référence à ce qu'il appelle "l'affaire Oprah Winfrey", soit l'interview très à charge contre le clan Windsor accordée par le couple à la journaliste américaine. Les voir revenir comme si de rien n'était après autant d'indélicatesse et d'attaques de la part du prince Harry et Meghan Markle le fait sortir de ses gonds.

"C'est vraiment... De vouloir tout briser, tout américaniser dans le mauvais sens avec un personnage unique, la reine ! Depuis le temps qu'elle est là, c'est tout de même un peu dur quand on sait que la souveraine a tout fait pour faciliter, pour accueillir Meghan et Harry, les aider etc..." Jean des Cars n'était pas le seul à avoir la dent dure contre les parents de Lilibet et Archie. Lors de leur arrivée sur le parvis de la cathédrale, les cris de joie étaient mêlés au mécontentement de certaines personnes très en colère dans le public. On récolte ce que l'on sème...