Kate Middleton chic en jaune avec un chapeau XXL : acclamée au bras de William pour la messe du jubilé

Jubilé de platine, jour 2 ! Après la parade militaire Trooping the Colour, le survol aérien au dessus de Buckingham Palace ou encore l'allumage depuis le château de Windsor d'une sculpture en forme d'arbre de 21 mètres de haut, les festivités se poursuivent ce vendredi 3 juin. Rendez-vous était pris dans la matinée à la cathédrale Saint-Paul de Londres.

Après l'arrivée progressive de plusieurs membres de la couronne - dont le prince Harry et sa femme Meghan Markle dans une ambiance mitigée au niveau de la foule - on a pu voir arriver le prince William et sa femme Kate Middleton. Le couple a fait son apparition au bruit étourdissant de la cloche du Grand Paul (Great Paul Bell), ce qui se produit très rarement, pour cette messe d'action de grâce. Cette cloche datant de 1882 est la plus grande cloche d'église du pays. Son mécanisme s'est cassé dans les années 1970 mais a été réparé l'an dernier. Elle n'a résonné que huit fois depuis. Un évènement que la reine Elizabeth II manque en raison "d'un inconfort" au niveau de sa santé ressenti la veille. Mais qu'à cela ne tienne, celle dont on célèbre les 70 ans de règne était bien représentée par son clan.

Une fois encore, la monarque a pu compter sur l'engagement sans faille de Kate Middleton, figure modèle de la famille royale. La duchesse de Cambridge avait opté pour un ensemble jaune pâle chic mais sobre signé Emilia Wickstead. Le tout accessoirisé par un grand chapeau XXL dit fascinator formant un disque sur le dessus et laissant voir de motifs fleuris en dessous de chez Philip Treacy. Avec son mari William elle a été acclamée par la foule de badauds puis a été vue échangeant quelques mots avec les représentants religieux avant de monter les marches de la cathédrale en offrant quelques gestes de la main en direction du public. On notera que le couple avait fait le déplacement sans ses trois enfants : George (8 ans), Charlotte (7 ans) et Louis (4 ans) ; ce dernier a été turbulent la veille, volant la vedette à la reine !

Restait à savoir si William et Harry profiteraient de cette messe pour sceller leurs retrouvailles alors que leurs relations sont très tendues depuis des mois...