Meghan Markle et Harry : Leurs enfants Archie et Lilibet présents au jubilé, un proche s'exprime

Les espoirs ont été vite réduits à néant. Meghan Markle et le prince Harry sont déjà de retour en Californie et pas l'ombre d'une photo n'a circulé sur la Toile concernant Archie et Lilibet. En attendant que le miracle se produise, George Northwood, coiffeur de l'ex-actrice et proche du couple, s'est risqué à quelques informations pour le plus grand plaisir des admirateurs de la couronne. Sur Instagram, l'artiste a posté plusieurs clichés de sa cliente Meghan Markle et de Harry, qu'il a accompagnés lors du jubilé et a indiqué, en légende, faire partie des chanceux ayant fait la rencontre de leurs descendants.

"Déjà nostalgique mais heureux d'avoir retrouvé Harry, Meghan et leur famille au Royaume-Uni. Archie est devenu le plus mignon et distingué des petits garçons et Lilibet est adorable" écrit-il en légende de son post. De quoi consoler certains internautes dont les réactions ne se sont pas fait attendre dans les commentaires : "Enfin des nouvelles d'Archie et Lilibet. Merci beaucoup !", "Il nous manque vraiment. Heureux qu'ils soient épanouis dans la vie qu'ils ont choisie", "Je pleure des larmes de joie. Merci d'avoir partagé cela avec nous."

Si le retour de Meghan Markle et Harry était très attendu, il n'a, semble-t-il, pas permis de resserrer les liens distendus avec les autres membres de la firme, dont le prince William et Kate Middleton. Si les deux frères avaient échangé quelques mots lors des obsèques du prince Philip et posé tous les deux pour l'inauguration d'une statue en hommage à leur maman Diana, ils n'ont cette fois-ci pas pris la peine de faire semblant. Lors de la messe donnée en l'honneur des 70 ans de règne de leur grand-mère, William et Harry étaient assis bien loin l'un de l'autre. Un placement protocolaire qui les a sûrement arrangés puisque c'est à peine si les deux frères se sont salués...