Prince Harry, écolo "hypocrite" : il enchaîne les voyages à bord d'un jet...

Fervent défenseur de la cause écologique, le prince Harry commence à accumuler les bourdes concernant son engagement en faveur de la planète. Alors qu'il fait régulièrement de longues conférences pour dénoncer le réchauffement climatique, le fils cadet de Lady Di enchaîne les voyages en jet, pourtant connus pour être extrêmement polluants pour la Terre. Récemment, le frère du prince William a d'ailleurs été vivement critiqué après avoir été aperçu à Santa Barbara sortant de son jet privé. Un peu plus tôt dans la journée, le petit-fils d'Elizabeth II avait joué à un match de polo caritatif lors du tournoi Sentebale ISPS Handa Polo Cup à Aspen, dans le Colorado, avant de s'envoler rejoindre son épouse Meghan à Santa Barbara, en Californie. Les 750 km qui séparent les deux villes américaines ont ainsi été parcourues en moins de deux heures à bord d'un jet (d'une valeur de 45 millions de livres sterling soit plus de 5 millions d'euros) appartenant à son ami Marc Ganzi.

C'est un énorme manque de respect

Photographié sur le tarmac, le comportement du duc de Sussex a choqué bon nombres de personnes du monde entier. Cette année, il s'est également fait remarquer avoir pris quatre vols en jet privé en seulement 11 jours... notamment pour se rendre à un sommet sur le changement climatique en Sicile.

"Cela semble extrêmement hypocrite, compte tenu de tous ses discours sur le changement climatique. Harry semble se considérer comme quelqu'un qui guide le reste du monde et que son propre comportement n'est pas pertinent. C'est un énorme manque de respect" a déclaré l'auteur spécialiste de la famille royale britannique, Tom Quinn.

Récemment, le prince Harry avait pourtant incité ses compatriotes à se joindre à une bataille contre le réchauffement de la planète "avant qu'il ne soit trop tard" et avait indiqué que le "seul espoir" de l'humanité serait que les chefs d'entreprise rejoignent les dirigeants mondiaux dans une "bataille épique" afin d'éviter une "catastrophe climatique". Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ?

Les photographies du prince Harry sont disponibles sur le site Dailymail.