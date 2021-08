Diaporama Prince Harry, écolo "hypocrite" : il enchaîne les voyages à bord d'un jet...

1 / 15 Prince Harry, écolo "hypocrite" : il enchaîne les voyages à bord d'un jet...

2 / 15 Le prince Harry, duc de Sussex, remporte un match de polo caritatif en marquant deux des trois buts victorieux à Aspen lors du Sentebale ISPS Handa Polo Cup.

3 / 15 Le prince Harry, duc de Sussex, remporte un match de polo caritatif en marquant deux des trois buts victorieux à Aspen lors du Sentebale ISPS Handa Polo Cup. A cette occasion, près de 3,5 millions de dollars ont été collectés pour soutenir les enfants vulnérables, touchés par des conditions extrêmes de pauvreté, les inégalités et l'épidémie de VIH/SIDA en Afrique australe. Le joueur de polo argentin Nacho Figueras, ambassadeur de Sentebale et co-fondateur de l'association, était aux côtés du prince Harry dans l'équipe Sentebale qui a affronté celle de Royal Salute et l'U.S Polo Assn.

4 / 15 Nacho Figueras et Le prince Harry, duc de Sussex - Le prince Harry, duc de Sussex, remporte un match de polo caritatif en marquant deux des trois buts victorieux à Aspen lors du Sentebale ISPS Handa Polo Cup. A cette occasion, près de 3,5 millions de dollars ont été collectés pour soutenir les enfants vulnérables, touchés par des conditions extrêmes de pauvreté, les inégalités et l'épidémie de VIH/SIDA en Afrique australe. Le joueur de polo argentin Nacho Figueras, ambassadeur de Sentebale et co-fondateur de l'association, était aux côtés du prince Harry dans l'équipe Sentebale qui a affronté celle de Royal Salute et l'U.S Polo Assn.

5 / 15 Le prince Harry, duc de Sussex, remporte un match de polo caritatif en marquant deux des trois buts victorieux à Aspen lors du Sentebale ISPS Handa Polo Cup. A cette occasion, près de 3,5 millions de dollars ont été collectés pour soutenir les enfants vulnérables, touchés par des conditions extrêmes de pauvreté, les inégalités et l'épidémie de VIH/SIDA en Afrique australe. Le joueur de polo argentin Nacho Figueras, ambassadeur de Sentebale et co-fondateur de l'association, était aux côtés du prince Harry dans l'équipe Sentebale qui a affronté celle de Royal Salute et l'U.S Polo Assn.

6 / 15 Le prince Harry, duc de Sussex, remporte un match de polo caritatif en marquant deux des trois buts victorieux à Aspen lors du Sentebale ISPS Handa Polo Cup. A cette occasion, près de 3,5 millions de dollars ont été collectés pour soutenir les enfants vulnérables, touchés par des conditions extrêmes de pauvreté, les inégalités et l'épidémie de VIH/SIDA en Afrique australe. Le joueur de polo argentin Nacho Figueras, ambassadeur de Sentebale et co-fondateur de l'association, était aux côtés du prince Harry dans l'équipe Sentebale qui a affronté celle de Royal Salute et l'U.S Polo Assn.

7 / 15 Le prince Harry, duc de Sussex, le prince William, duc de Cambridge - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.





8 / 15 La princesse Anne, David Armstrong-Jones, comte de Snowdon, Peter Phillips, le prince Edward, comte de Wessex, le prince Harry, duc de Sussex - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.

9 / 15 Le prince Harry, duc de Sussex, le prince William, duc de Cambridge - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.

10 / 15 Le prince Harry, duc de Sussex, le prince Edward, comte de Wessex - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.

11 / 15 Le prince Harry, duc de Sussex, Peter Phillips, le prince William, duc de Cambridge - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 avril 2021.

12 / 15 Le prince Harry, duc de Sussex, - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.

13 / 15 Info - Le prince Harry publiera ses mémoires fin 2022 - Le prince Harry, duc de Sussex, - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.

14 / 15 Le prince Harry, duc de Sussex, - Funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 avril 2021.