Lady Diana : Étonnantes révélations sur son slow avec John Travolta

Nous sommes en 1985, à Washington. Lady Diana et son mari le prince Charles sont invités à un gala organisé à la Maison-Blanche par le couple présidentiel Ronald et Nancy Reagan. Il s'agit de la toute première visite aux Etats-Unis de Lady Di et du prince. John Travolta est également de la fête. Durant la cérémonie, la Princesse de Galles et le sex-symbol américain enflamment la piste, sous les yeux du prince Charles. Trente-six ans plus tard, John Travolta se souvient.

Dans le documentaire In Their Own Words : Diana, Princess of Wales, réalisée par la chaîne PBS, l'interprète de Vincent Vega dans Pulp Fiction est revenu sur cette fameuse soirée, qui a marqué l'Amérique et l'Angleterre ! "J'y suis allé en toute modestie. Je me sentais comme un figurant dans une pièce remplie de gens importants", assure l'acteur de 67 ans au site People.