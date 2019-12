Diana : La vente de sa robe Travolta est un désastre, rattrapé de justesse

En plus d'autres célébrités telles que Clint Eastwood, Estée Lauder et Tom Selleck, John Travolta figurait parmi les invités de ce dîner officiel. Encouragé par Nancy Reagan, le jeune acteur alors âgé de 31 ans avait donc invité la princesse pour 15 minutes de danse sur un medley des chansons de La Fièvre du samedi soir et de Grease.

Diana a ensuite porté cette robe à plusieurs reprises pour d'autres événements : lors d'un voyage en Autriche en 1986, lors d'une visite en Allemagne en 1987, pour des portraits officiels en 1990 et 1997... La robe a été mise en vente par la princesse de Galles elle-même lors d'une vente aux enchères caritative de 1997, soit quelques mois avant sa mort tragique. Elle avait trouvé acquéreur pour 200 000 livres (environ 233 000 euros). Elle avait ensuite été remise en vente en 2013 et vu son prix de vente grimper à 360 000 livres.