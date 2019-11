Diana : La robe iconique de sa danse avec John Travolta en vente

La voilà de nouveau en quête d'un heureux propriétaire... La robe dite Travolta de Diana vient d'être remise aux enchères, trente-quatre ans après que la princesse de Galle l'a portée pour son premier voyage officiel aux États-Unis. Cette pièce de mode historique est connue car c'est celle qui avait accompagné Lady Di lors de son fameux numéro de danse avec John Travolta, au cours d'un dîner d'État donné à la Maison Blanche par le président Ronald Reagan en 1985.

Kerry Taylor Auctions, en charge de la vente aux enchères, précise que Diana avait elle-même choisi cette robe lors d'un passage dans la boutique du couturier Victor Edelstein à Londres. Alors qu'elle avait initialement été créée en bordeaux, la princesse l'avait fait faire en bleu nuit. Pendant les essayages organisés dans ses appartements du palais de Kensington, Lady Di était si contente du résultat qu'elle s'était empressée de montrer sa tenue au prince Charles qui l'avait trouvée "magnifique". Pour le gala du 9 novembre 1985, au premier soir d'un déplacement de quatre jours à Washington, Diana avait accessoirisé sa robe de longs gants en satin et d'un précieux collier en perles et saphir créé à partir d'une broche prêtée par la reine mère.

En plus d'autres célébrités telles que Clint Eastwood, Estée Lauder et Tom Selleck, John Travolta figurait donc parmi les invités stars de ce dîner officiel. Comme il l'a lui-même raconté lors d'une interview, l'acteur alors âgé de 31 ans aurait été invité seul pour combler le seul voeu de Diana pour ce voyage : danser avec lui ! Encouragé par Nancy Reagan, il avait donc invité la princesse pour 15 minutes de danse sur un medley des chansons de La Fièvre du samedi soir et de Grease. "J'étais sur un petit nuage. Elle avait un bon rythme. Nous avons tourné et virevolté", a-t-il depuis raconté.