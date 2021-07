Diana : Pourquoi son frère Charles était-il absent du mariage de sa fille Kitty ?

Au cas où vous l'auriez raté, Kitty Spencer, la cousine de Harry et William, s'est mariée au businessman Michael Lewis, lors d'une cérémonie longue de trois jours célébrée ce week-end à Rome, en Italie. Sur des photos capturées par des paparazzi, on distingue clairement ses frères Louis Spencer et Samuel Aitken à son bras lors de son arrivée vers l'autel. Le père de la mariée, Earl Charles Spencer, était le grand absent de la cérémonie.

Il n'y a pour l'heure aucune raison officielle concernant l'absence du frère de Lady Di au mariage de sa fille. On peut cependant affirmer qu'il se trouvait à Althorp le vendredi, à en croire une photo de la lune publiée depuis le domaine sur son compte Instagram. La loi italienne oblige désormais les étrangers à un confinement de cinq jours : Earl Charles Spencer n'aurait pas eu le temps de sauter dans un avion pour se rendre au mariage le lendemain.

Le frère de Diana serait actuellement blessé à l'épaule, ne pouvant que partiellement bouger son bras. Sa condition aurait pu causer son absence ce week-end. À 57 ans, il avait annulé l'expédition sous-marine censée se tenir pour la sortie de son nouveau livre, The White Ship à cause de cette épaule douloureuse. Il aurait ainsi dû participé à la recherche d'un bateau disparu il y a plus de 900 ans au large des côtes britanniques.