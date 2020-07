Avant Kelly Preston: Travolta avait déjà perdu une compagne d'un cancer du sein...

Une vie peuplée de deuils

John Travolta a connu beaucoup de hauts, mais aussi beaucoup de bas. Quand il était en couple avec Diana Hyland, il clamait haut et fort qu'il n'avait jamais ressenti une telle chose pour personne, comparant leur attirance à celle de deux aimants. "Sur le tournage de L'Enfant bulle, on ne faisait que parler. Un mois plus tard, c'est devenu plus romantique, expliquait-il. Je me suis plus amusé avec elle qu'avec n'importe qui." Puis en 1977, il a dû réapprendre à vivre, à respirer sans elle. Le 12 septembre 1991, il a épousé Kelly Preston. Ensemble, ils ont eu trois enfants. Mais seuls Ella (20 ans) et Benjamin (9 ans) sont là pour pleurer leur maman. Jett, le premier fils de la famille, a succombé à une crise cardiaque le 3 janvier 2009...