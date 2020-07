Mort de Kelly Preston : effondrée, sa fille Ella Travolta sort du silence

Née en 2000, Ella Travolta est la deuxième d'une fratrie de trois, fondée par John Travolta et Kelly Preston. Elle a déjà été touchée par une première tragédie. En 2009, son frère aîné, Jett, avait succombé à une crise cardiaque en vacances aux Bahamas, à l'âge de 16 ans, il était atteint d'autisme et du syndrome de Kawasaki. Mais cette peine s'était quelque peu adoucie - sans jamais disparaître - avec le temps et la venue d'un nouveau membre au sein de la maisonnée. "C'est certain, l'arrivée du petit Ben a été une façon magnifique de recoller les morceaux pour nous et de rebondir après cette perte horrible, expliquait John Travolta dans l'émission Good Morning America sur ABC. Il a redonné à notre foyer de la joie de vivre et un sens." Il faudra désormais que chacun réapprenne à sourire, à respirer, à vivre...