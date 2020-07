John Travolta : Suite au décès de sa femme Kelly Preston, il s'accorde une pause

La nouvelle a suscité une vive émotion lundi : Kelly Preston, l'épouse de John Travolta, est décédée des suites d'un cancer du sein à l'âge de 57 ans. L'actrice américaine luttait contre la maladie en toute discrétion et ce, depuis près de deux ans. Le 13 juillet 2020, la star de Pulp Fiction et Grease s'est saisie de son compte Instagram pour témoigner son émotion suite à la disparition de sa femme, qui partageait sa vie depuis vingt-neuf ans.

"C'est avec un coeur très lourd que je vous informe que ma magnifique épouse Kelly a perdu son combat de deux ans contre un cancer du sein. Elle s'est battue courageusement avec l'amour et le soutien de tant de personnes. Ma famille et moi-même seront pour toujours reconnaissant aux médecins et infirmières (...), ainsi qu'à ses nombreux amis et être chers qui ont été à son chevet, a écrit l'acteur de 66 ans. On se souviendra toujours de l'amour et la vie de Kelly."