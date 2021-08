Le prince Harry de sortie ! Première apparition surprise depuis la naissance de Lilibet

Il n'était plus apparu en public depuis la naissance de sa fille début juin ! Jeudi 19 août 2021, le prince Harry était de sortie à Aspen, dans le Colorado, pour un tournoi de polo caritatif. Laissant Meghan Markle et leurs deux enfants dans leur villa de Santa Barbara, à 1500 kilomètres de là en Californie, le duc de Sussex est remonté en selle pour récolter des fonds en faveur de son association Sentebale.

Souriant dans son polo turquoise et son pantalon blanc, le Britannique de 36 ans a une fois encore démontré ses talents sur le terrain de polo, lui qui pratique ce sport depuis l'enfance, au même titre que son frère le prince William ou son père le prince Charles. Après avoir co-fondé Sentebale en 2006, avec le prince Seeiso du Lesotho, le prince Harry reste particulièrement engagé en faveur de l'organisation, qui vient en aide aux enfants atteints du Sida.

Comme l'a rapporté Page Six, avant le match, le père d'Archie et Lilibet (2 ans et 2 mois) a promis qu'il fera don d'1,5 million de dollars à son association grâce au cachet qu'il percevra pour la publication de ses mémoires. "C'est l'un des nombreux dons que je prévois de faire à des organisations caritatives et je suis reconnaissant de pouvoir redonner de cette manière aux enfants et aux communautés qui en ont gravement besoin", a-t-il déclaré dans un communiqué. Bien que sa publication ne soit prévue que pour l'année prochaine, l'ouvrage fait déjà beaucoup de bruit. Après avoir déjà critiqué la famille royale à plusieurs reprises depuis son départ de la monarchie, le prince Harry va-t-il faire de nouvelles révélations embarrassantes ?