Meghan Markle et Harry amers : cette remarque de la reine qui ne passe pas

Difficile de savoir où en sont les relations entre les Sussex et le reste de la famille royale... Après les prétendues tensions liées au choix du prénom Lilibet pour leur fille née le 4 juin, le prince Harry et Meghan Markle sont-ils toujours en contact avec la reine, le prince Charles ou le prince William et Kate Middleton ? Si l'on en croit les auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand, il reste de l'amertume du côté des Sussex, notamment à cause de la réaction d'Elizabeth II suite à leur interview avec Oprah Winfrey en mars dernier.

Le 18 août 2021, le magazine People a dévoilé un extrait du nouveau chapitre qui sera ajouté au livre Finding Freedom : un ouvrage publié l'été dernier, dans lequel les très renseignés Omid Scobie et Carolyn Durand reviennent en détail sur le début de l'histoire d'amour entre Meghan Markle et Harry, jusqu'à leur décision de quitter la monarchie britannique. Dans une seconde édition à paraître, le duo poursuit la chronologie des événements qui ont marqué la vie des Sussex ces derniers mois, y compris le scandale provoqué par leur interview télé avec Oprah Winfrey. Un entretien durant lequel Meghan Markle a confié avoir eu des pensées suicidaires tant elle était malheureuse au sein de la Firme, ou encore qu'un membre de la famille royale s'était ouvertement interrogé sur la couleur de peau de leur fils Archie (né en mai 2019).

Dans le nouveau chapitre de leur livre, les auteurs écrivent que les Sussex n'ont que moyennement apprécié la réponse d'Elizabeth II dans le communiqué relayé par Buckingham peu après l'interview : "Le commentaire de la reine 'les souvenirs peuvent varier' n'est pas passé inaperçu auprès du couple, qui, selon une source proche, n'était 'pas surpris' que la pleine responsabilité n'ait pas été prise. 'Des mois plus tard et peu de responsabilités ont été prises', a ajouté un ami de Meghan. 'Comment pouvez-vous avancer avec ça ?'", écrivent les auteurs.

Pour rappel, le communiqué de Buckingham était le suivant : "Toute la famille est attristée d'apprendre à quel point les dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan. Les questions soulevées, notamment celle de la race, sont préoccupantes. Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé. Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres de la famille très aimés."

De la fausse couche à la mort de Philip

En plus de l'interview avec Oprah Winfrey, la nouvelle édition de cette biographie reviendra sur le déménagement des Sussex en Californie, leurs projets en tant que producteurs pour Netflix et Spotify, le lancement de leur fondation Archewell... La maison d'édition Harper Collins a également annoncé que les lecteurs découvriront "le parcours de guérison émotionnelle de Meghan, de la perte d'un enfant [sa fausse couche survenue à l'été 2020, NDLR] à la naissance de leur fille, les défis continus auxquels le couple est confronté en ce qui concerne la vie privée et la presse britannique, et le chagrin que le couple a ressenti à la suite de la mort du prince Philip [en avril 2021]."

Ce nouveau chapitre pourrait compliquer les relations entre les Sussex et le reste de la famille royale s'il fait d'autres révélations peu flatteuses. Lorsque l'ouvrage s'est retrouvé au coeur du procès de Meghan Markle contre un tabloïd, le couple a affirmé n'avoir jamais directement contribué à son écriture. Les auteurs assurent quant à eux s'être appuyés sur des sources proches des Sussex, y compris pour les détails intimes. En revanche, le prince Harry se confiera en personne dans ses mémoires, prévues pour l'année 2022, et qui inquièteraient déjà au sein de la famille royale...