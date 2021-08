Meghan et Harry bientôt de retour sur le terrain : fini les vidéos et photos depuis leur forteresse !

Tout en profitant pleinement de leur congé parental, suite à la naissance de leur fille Lilibet le 4 juin 2021, le prince Harry et Meghan Markle préparent activement leur retour aux affaires. En raison de la crise sanitaire et de la seconde grossesse de l'ex-actrice, le couple a grandement limité ses sorties ces derniers mois, se contentant d'apparaître en photo et en vidéo. Mais que les fans des Sussex se rassurent, ils devraient enfin les revoir en personne à la rentrée !

C'est en tout cas ce qu'affirme Omid Scobie, journaliste en contact avec l'entourage de Meghan Markle et Harry, et auteur de la biographie Finding Freedom. Auprès du magazine américain People, ce dernier a affirmé que le duc et la duchesse de Sussex étaient "vraiment enthousiastes" à l'idée d'enfin reprendre les engagements en public dès l'automne prochain, notamment au nom de leur fondation Archewell. "C'est un couple qui se débrouille très bien dans ces moments d'interaction humaine", a-t-il commenté. "Ils doivent être sur le terrain. Ils disent que c'est au fruit que l'on juge l'arbre, et ce que nous allons voir, c'est ce fruit." Vont-ils également promouvoir leurs nouveaux projets avec Netflix et Spotify ?

Toujours selon Omid Scobie, les parents d'Archie et Lilibet (2 ans et 2 mois) "semblent être dans un endroit différent, et cet endroit est beaucoup plus sain". Un an et demi après leur départ de la monarchie britannique, le duc et la duchesse de Sussex seraient enfin apaisés, loin des tabloïds et du protocole, à l'abri des regards dans leur grande villa de Santa Barbara. "Meghan a dit qu'il ne suffisait pas de survivre - nous sommes maintenant dans le chapitre de la prospérité." L'auteur fait ainsi référence au mal-être évoqué par Meghan Markle devant les caméras, lors de son voyage officiel en Afrique du Sud avec le prince Harry, en septembre 2019.

Silence radio avec la Firme ?

Peu après, les Sussex s'étaient accordés une pause prolongée au Canada, avant de partir vivre définitivement en Californie en début d'année 2020, froissant au passage le reste de la famille royale... Difficile aujourd'hui de savoir quelles relatons le prince Harry et Meghan Markle entretiennent avec la Firme. Il faut dire que leur interview vérité avec Oprah Winfrey en mars 2021 a grandement compliqué des rapports déjà délicats, en sous-entendant que la famille royale avait ignoré leur mal-être et même fait preuve d'une forme de racisme.

Ni le décès du tant aimé prince Philip, ni la naissance de Lilibet, ni même l'inauguration de la statue hommage à Diana au début de l'été, ne semblent avoir véritablement réchauffé une ambiance familiale des plus glaciales.