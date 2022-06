Diaporama : Kate Middleton et William : Nouvelle recrue de choix pour leur éviter un nouveau "fiasco"

5 / 12

le prince William, duc de Cambridge, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge et leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis - La famille royale regarde la grande parade qui clôture les festivités du jubilé de platine de la reine à Londres le 5 juin 2022.

The Duke of Cambridge, Princess Charlotte, Prince Louis, and the Duchess of Cambridge appear on the balcony of Buckingham Palace at the end of the Platinum Jubilee Pageant, on day four of the Platinum Jubilee celebrations. Picture date: Sunday June 5, 2022.